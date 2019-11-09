حزب الفضيلة يدعو “إعلاميا” إلى اسقاط حكومة عبد المهدي وحل البرلمان

حزب الفضيلة يدعو “إعلاميا” إلى اسقاط حكومة عبد المهدي وحل البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، السبت، إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة خلال 30 يوماً، بالإضافة إلى تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.وقال طعمة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: “نطالب بحل البرلمان وما يترتب عنه من إقالة الحكومة خلال مدة 30 يوماً يتم خلال هذه المدة تشريع قانون جديد للانتخاب يتلاءم مع مطالب الجماهير وتشكيل مجلس خبراء وحكماء يعمل على وضع الحلول الاستراتيجية للأزمات ويشرف على المرحلة الانتقالية”.ودعا طعمة إلى “تشكيل مفوضية انتخابات جديدة خلال المدة المذكورة، واجراء تعديلات دستورية من قبل البرلمان الجديد”، مطالباً في الوقت ذاته بـ”حصر السلاح بيد الدولة والتزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحقن الدم العراقي”.

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