حزب الفياض يؤكد على ضرورة تمرير مرشح إيران لرئاسة الوزراء

حزب الفياض يؤكد على ضرورة تمرير مرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا حزب فالح الفياض ، السبت، لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بدعم الفضاء الشيعي الولائي.وقال الحزب في بيان ، انه “في الوقت الذي ندعوا أهل البيت أن يمن على بلدنا العزيز بالصحة والسلامة والعافية، نؤكد موقفنا الثابت من الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية بضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الوزراء مرشحا للأغلبية  الشيعية الولائية  المكون الأكبر والذي يجب أن يحظى بدعم  الفضاء الشيعي”.واضاف، أن “ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه ندعوا الى العودة الى المسار الصحيح وتسمية مرشح يحقق ما سبق للخروج من الأزمة الحالية وان ذلك لن يتم الا بتضامن وتوافق وطني واسع”.يذكر أن الفياض هو ما يسمى رئيس جهاز الامن الوطني وهو أحد أكبر الذيول الايرانية المعروفة بتنفيذها للمشروع الايراني في العراق والمنطقة فاي أمن ووطنية هذه التي يتحدث عنها حزب الفياض العميل.

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