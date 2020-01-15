حزب الفياض يناشد عمائم النجف بالموافقة على بقاء عبد المهدي رغم الرفض الشعبي له

بغداد/شبكة أخبار العراق- ناشد رئيس كتلة “حزب عطاء” بزعامة رئيس الحشد فالح الفياض،النائب حيدر الفوادي، الأربعاء، المرجعية الدينية العليا لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لعدة أسباب.

وقال الفوادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، إن “المرجعية صمام أمان لكل العراقيين وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد”.

وأكد، أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء”.

وأشار إلى أن “عبد المهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة”.

ودعا الفوادي “المرجعية الدينية والقوى السياسية الى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وله حق اختيار كابينة وزارية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو تحالف القوى العراقية، النائب عبد الخالق العزاوي، إن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فقد حظوظه بالعودة الى “كرسي رئاسة الوزراء” مرة أخرى.

وذكر العزاوي في حديث صحفي إنه “قبل أسبوع كانت لدى رئيس الوزراء المستقيل، العديد من الكتل السياسية المؤيدة لبقائه على كرسي الرئاسة لفترة مؤقتة تصل الى عام، لإكمال الإجراءات والاستعدادات لانتخابات برلمانية مبكرة لكن الوضع تغير خلال الساعات الـ 72 الماضية، وسحبت أغلب تلك القوى تأييدها لهذه الخطوة لأسباب غير معروفة”.