حزب النجيفي :النتائج الانتخابية في الموصل ستحرف بوجود الحشد الشعبي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا حزب “للعراق متحدون” بزعامة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، السبت، الى ابعاد فصائل الحشد الشعبي عن محافظة نينوى وخاصة من مراكز الاقتراع خلال فترة الانتخابات، المقررة في 12 ايار المقبل.وقال المتحدث باسم الحزب زهير الجبوري، في حديث صحفي له اليوم، ان “من الضروري ابعاد الحشد الشعبي عن محافظة نينوى وخاصة من مراكز الاقتراع خلال فترة الانتخابات، لان جميع هذه الحشود كانت الى جهات سياسية واحزاب مشاركة في الانتخابات فوجودها لحماية المراكز سيؤثر على ارادة الناخبين”.واضاف انه “يجب ان تكون قوة عسكرية كافية على الارض تمنع تدخل داعش وعصابات الارهاب والجريمة المنظمة من العمل داخل المناطق المحررة”، مشيرا الى ان “توفير الامن للمواطنين سيمكن المواطن من الوصول الى صندوق الاقتراع”.وتابع ان “وجود الحشود (الحشد الشعبي)، بهذا الكم داخل مناطق نينوى سيؤثر على مزاج الناخب وتغيير ارادته لذلك فأن سحب الحشود خلال فترة الانتخابات وابعادها عن مراكز الاقتراع سيكون افضل لسلامة الموقف”.وكانت صحيفة “الشرق الاوسط”، قد قالت في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم السبت، ان هناك قلقا في محافظة نينوى من عودة تنظيم داعش، مرجعة السبب الى “النفوذ الحزبي” المتغلغل في جميع مفاصل المحافظة و “حشود الاقليات الشعبية”، المدعوم بعضها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، و “منظمة بدر”، بالاضافة الى “جهات حزبية” اخرى في بغداد.