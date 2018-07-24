حزب اليعقوبي المتهم الأول بالفساد يقدم مقترحات لإنقاذ الوضع في البصرة!
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- طرحت كتلة حزب الفضيلة، في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء (24 تموز 2018)، ما أسمته بـ “خارطة طريق” مكونة 5 نقاط، و 20 مشروعاً لحل “الأزمة” التي تمر بها المحافظة.وقالت الكتلة في بيان لها، إن “الازمة التي تمر بها البصرة لها جذور عميقة من الحرمان منذ عقود لا تحل بحلول ارتجالية انية بل من خلال خطة تنموية شاملة تنهض بواقعها بمختلف المجالات وتوفر مليون فرصة عمل ولتكون بوابة لتنمية شاملة لعموم البلد”.وأوضحت الكتلة، أن “الخطة التنموية الشاملة تقوم على الخطوات الخمس:
اولا: فتح حساب مصرفي باسم صندوق تنمية البصرة يمول تلقائيا وبشكل شهري بـ 50 % من واردات المنافذ الحدودية في محافظة البصرة وتكون الاموال الموجودة فيه خارج قوانين الموازنة السنوية وبمعزل عنها لنضمن استمرار تمويل الحساب بعيدا عن الصراعات السياسية في البرلمان.
ثانيا: يودع في الحساب اعلاه دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج في البصرة او يصدر من خلالها ويمول الحساب شهريا خارج قوانين الموازنة السنوية وبمعزل عنها لنضمن استمرار تمويل الحساب بعيدا عن الصراعات السياسية في البرلمان.
ثالثا: تخصص المبالغ المودعة في هذا الحساب حصرا للمشاريع التنموية العملاقة والتي تولد فرص عمل ودخل مالي جديد للمحافظة وكذلك يتم ايداع ارباح المشاريع التنموية في نفس الحساب اعلاه لغرض تمويل مشاريع جديدة.
رابعا: يتم نشر كل تفاصيل حركة الاموال في الحساب اعلاه بشكل اسبوعي في موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض كي يتم مراقبته من قبل الشعب والاجهزة الرقابية بكل شفافية.
خامسا: منح الحكومة المحلية كافة الصلاحيات اللازمة لتنمية المدينة وفك ارتباط كافة الدوائر في المحافظة عن وزاراتها لتلافي الفوضى الحالية الناتجة عن تبعية الدوائر لوزارات ليس لها رؤية”.
وتابعت الكتلة في بيانها، أن “المشاريع التنموية التي يجب المباشرة بها فورا خلال 90 يوما هي:
1- مشروع المحطة الحرارية في الفاو والتي تنتج 3000 ميكا واط ومليون متر مكعب من الماء العذب يوميا يكفي ل 3 ملايين مواطن لكافة الاستعمالات المنزلية ويوفر 20 ألف فرصة عمل.
2- مشروع انشاء 6 محطات لتحلية المياه في محطات التصفية الحالية على شط العرب لتوفير الماء العذب لمركز البصرة وشط العرب وابي الخصيب خلال 18 شهر وهذا سيوفر 10 ألاف فرصة عمل فضلا عن الماء العذب.
3- اكمال مراحل مشروع ماء البصرة الكبير خصوصا الخط الناقل واستبدال ادارته بإدارة لها الرغبة والجدية لإنجاز المشروع ولا تعتاش على تمديد سنوات الانشاء للمشروع.
4- انشاء سد البصرة الذي يوفر بيئة سياحية مع الحفاظ على المياه العذبة ومنع امتداد اللسان الملحي ليوفر 10 الاف فرصة عمل.
5- اكمال مراحل مشروع قناة البصرة الإروائية ومد شبكة انابيب السقي بالتقطير لإنعاش الزراعة والتي ستوفر 30 ألف فرصة عمل.
6- بناء ميناء الفاو الكبير والذي سيوفر 300 ألف فرصة عمل بالإضافة الى دخل يفوق 20 مليار دولار سنويا.
7- انشاء مصفاة نفط في قضاء المدينة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لتسد الحاجة المحلية من المنتجات النفطية وتوفر20 ألف فرصة عمل وتوفر دخل يقدر بـ 3 مليار دولار سنويا.
8- إنشاء مجمع النبراس للبتروكيمياويات والذي يوفر 20 ألف فرصة عمل ودخل بمقدار 5 مليار دولار سنويا.
9- إنعاش المصانع العملاقة مثل معمل الاسمدة والحديد والصلب والورق والبتروكيمياويات وغيرها لتوفر دخل 3 مليار دولار سنويا.
10- إنشاء منتجعات خور عبد الله السياحية على ساحل الخليج العربي لتوفر 30 ألف فرصة عمل وتستقبل 15 مليون سائح سنويا.
11- تحرير مطار البصرة من التبعية الى مطار بغداد وتحويله الى مطار ترانزيت دولي يدار من قبل إحدى الشركات العملاقة في هذا المجال على مستوى العالم ليوفر 50 ألف فرصة عمل ودخل بمقدار 10 مليار دولار سنويا.
12- بناء مدينة النخيل المستدامة والتي تضم 100 ألف وحدة سكنية وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
13- بناء مدينة البصرة الجديدة في قضاء شط العرب والتي تضم 100 ألف وحدة سكنية وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
14- بناء جامعة النفط والغاز في القرنة لتوفر 10 الاف فرصة عمل.
15- إنشاء جامعات الزبير وابي الخصيب والقرنة لتوفر 30 ألف فرصة عمل.
16- تطوير كورنيش شط البصرة من جسر المطار الى جسر الزبير بطول 10 كلم بمباني على الجانبين لا تقل عن 20 طابق لتكون مركز تجاري عالمي يوفر 50 ألف فرصة عمل.
17- تطوير المنطقة الحرة في خور الزبير لتكون مدينة صناعية عملاقة توفر 100 ألف فرصة عمل.
18- تطوير المناطق الريفية من خلال بناء القرى العصرية وتوفير التكنلوجيا الزراعية ومن ضمنها تطوير محمية الصافية في ناحية النشوة وغابة الشرش في القرنة لتوفير 50 ألف فرصة عمل وسد الحاجة المحلية من الخضار.
19- تطوير المنافذ الحدودية في البصرة بما يتناسب مع نظيراتها في دول العالم المتحضر لتوفر 10 الاف فرصة عمل.
وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في (8 تموز 2018) بمحافظة البصرة، احتجاجاً على سوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى، ذي قار، ميسان، الديوانية، واسط، النجف، كربلاء، وبابل.وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد أصدر مؤخرا، عدة قرارات بخصوص الخدمات والوظائف، في البصرة والمثنى والديوانية والنجف، فيما حذر من مندسين واجندات خارجية تحاول حرف مسارات التظاهرات عن مطالبها التي وصفها بـ “الحقة”.