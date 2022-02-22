حزب بارزاني:أبوابنا مغلقة أمام حزب طالباني لحين تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:أبوابنا مغلقة أمام حزب طالباني لحين تمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن جميع خطوط التواصل والمباحثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقطوعة ، مبينا ان حزبه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن فتح باب اعادة الترشح على منصب رئاسة الجمهورية.وقال المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي في تصريح صحفي، إن “المكون الكردي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس الجمهورية “،مشيراً إلى “عدم وجود تواصل بين الأحزاب الكردية إلى غاية الان”.وأضاف أن “الطرفين متمسكين بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد حديث توافقي او تواصل مع الأطراف الأخرى الا بعد قرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى “عدم وجود اجتماعات مع الاتحاد الوطني في المستقبل القريب لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن بقرار رئاسة البرلمان بإعادة فتاح أبواب الترشح للرئاسة”.وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيوب احمد، قد أكد في تصريح سابق إن “مرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد خالد سيكون خارج سباق الجمهورية كونه أضعف من هوشيار زيباري” مشيراً إلى “عدم وجود توافق بين الحزبين على شخصية موحدة”.

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