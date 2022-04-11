حزب بارزاني:أبوابنا مفتوحه للحوار مع الإطار

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تحالف الفتح:الإقليم لايزال يصدر النفط خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
وزارة النفط:وفد كردي في بغداد لبحث آلية تصدير النفط من الإقليم خارج قرار المحكمة الاتحادية!
حزب الفضيلة:لن نسمح بغلق المنافذ الحدودية مع إيران
نائب:خرق كبير في قانون الأمن الغذائي
الجيل الجديد:إيرادات منافذ الإقليم وغيرها تذهب إلى جيوب أحزاب السلطة
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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