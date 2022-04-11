حزب بارزاني:أبوابنا مفتوحه للحوار مع الإطار

حزب بارزاني:أبوابنا مفتوحه للحوار مع الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، أن ابوابه مفتوحة للحوار مع الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، شيرزاد قاسم في حديث صحفي، ان “ابواب الحوار مفتوحة مع الإطار ونحن على استعداد للتفاوض للوصول الى حل يخرج العملية السياسية من الأزمة الحالية”.وأضاف قاسم، أن “جميع الاحتمالات واردة وابواب الديمقراطي مفتوحة ولايوجد حل سوى الحوار وعليه ممكن ان نجلس مع الجميع لكننا نؤكد أهمية وجود معارضة قوية تقوم من عمل الحكومة فحكومات الشراكة للجميع بعدم وجود معارضة سيؤدي إلى الفشل السابق ونحن ننتظر الفترة المقبلة وفيها ستتضح الأمور”.

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