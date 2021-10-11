حزب بارزاني:أربيل هي الممر الرئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني:أربيل هي الممر الرئيسي لتشكيل الحكومة المقبلة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الاثنين، أن حزبه ليس لديه خطوط حمراء من أي كتلة سياسية بخصوص الكتلة الاكبر.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي هو الأعلى من بين الكتل السياسية الكردية وهذا الموقف يؤهله للعب دور ريادي في التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة”.وأضاف أنه “بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم سنتحرك بشكل رسمي لإجراء الحوارات، وبالتأكيد ستكون أربيل هي الممر لتشكيل الحكومة وستزورها معظم القيادات السياسية”.

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