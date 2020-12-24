حزب بارزاني:إقالة وزراء من حكومة الكاظمي أمر سلبي

حزب بارزاني:إقالة وزراء من حكومة الكاظمي أمر سلبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، (24 كانون الأول، 2020)، بشأن وجود حراك سياسي لتغيير عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “البلد يمر بتحديات كبيرة من بينها الأزمة الاقتصادية والصحية والصراع الدولي بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيره على العراق”، مبينا أن “هذه الازمات تتطلب استقرارا حكوميا لمواجهة تداعياتها .واضاف أن “الحكومة لا تملك العصا السحرية لإجراء تغيرات كبيرة على الوضع العام، لذا فإن خيار إقالة وزراء فيها وتغييرهم أمر سلبي أكثر مما هو إيجابي”.وتابع سلام أن “الابقاء على الوزراء والحكومة الحالية لحين إجراء الانتخابات المبكرة سيكون إيجابياً على الوضع الحالي”.

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