حزب بارزاني:إنهاء الأزمة السياسية بين التيار والإطار خلال (72) ساعة القادمة

حزب بارزاني:إنهاء الأزمة السياسية بين التيار والإطار خلال (72) ساعة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الأحد، أن تشهد العملية السياسية انفراجة قريبة.وقال شريف في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية قد تشهد انفراجة قريبة لمحاولة إنهاء أزمة الانسداد السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيق”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار مع كافة القوى السياسية الأخرى وخاصة ما بين الاطار والتيار”.وأشار إلى أن “الأيام القادمة ستشهد انفراجة قريبة بعد لقاء بعض القوى السياسية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة”.

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