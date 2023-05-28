حزب بارزاني:ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع يوم غد بشأن شروط حزبنا في الموازنة

حزب بارزاني:ائتلاف إدارة الدولة سيجتمع يوم غد بشأن شروط حزبنا في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، الأحد، أن تحالف إدارة الدولة سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد من مشروع قانون الموازنة. وقالت صبري في بيان ، إن “اجتماع الغد لتحالف إدارة الدولة سيُخصص لمناقشة المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العامة”.وأضافت صبري أنه “تم إرسال المادتين إلى مجلس النواب في ضوء الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلا أن اللجنة أجرت تعديلات عليهما وسط مقاطعة ممثلي الديمقراطي الكردستاني ما تسبب بتأخر التصويت على الموازنة الاتحادية العامة”.

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