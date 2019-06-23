حزب بارزاني:اتفاق بين عبد المهدي ونيجيرفان لـ”تصفير” المشاكل بين بغداد وأربيل

حزب بارزاني:اتفاق بين عبد المهدي ونيجيرفان لـ”تصفير” المشاكل بين بغداد وأربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن اتفاق بين رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي وإقليم كردستان نيجرفان البارزاني على تشكيل لجان مشتركة لتصفير الازمات، مشيرا الى ان زيارة البارزاني الأخيرة كانت مثمرة للغاية.وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي في تصريح  صحفي، ان “زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ومباحثاته في بغداد كانت ايجابية ومثمرة للغاية”.واضاف ان “البارزاني ورئيس الوزراء اتفقا على تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل حل الخلافات وتصفيرها وتعزيزها باتفاقيات بين الطرفيين “.واشار الكيكي الى ان “اهم الأزمات بين الطرفيين هو رواتب موظفي الاقليم وتصدير النفط عبر كردستان والمناطق التنازع عليها وبعض النقاط الخلافية الا انها ستحل بالطرق الدستورية”، مبينا ان ” اللجان  المشتركة ستباشر عملها خلال الايام المقبلة”.

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