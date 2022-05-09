حزب بارزاني:اختيار رئيس الوزراء من استحقاق التيار الصدري

حزب بارزاني:اختيار رئيس الوزراء من استحقاق التيار الصدري
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، مبادرة الصدر بتسليم رئاسة الوزراء الى المستقلين خطوة مهمة لفك الانسداد السياسي.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، في حديث صحفي، ان “الكرد لايتدخلون بملف تسمية رئيس الوزراء كونه شأن يخص المكون الشيعي”.وأضاف أن “خطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتسليم رئاسة الوزراء للمستقلين قد تكون مخرجا يساهم بالخروج من الأزمة وإنهاء الانسداد السياسي في البلاد”،  مشيرا الى ان “الكرد ليست لديهم اي شروط بهذا الخصوص، كون الحزب الديمقراطي ترك خيار رئاسة الوزراء للتيار الصدري باعتباره يمثل الجزء الأكبر داخل المكون الشيعي والطرف الأهم في التحالف الثلاثي”.

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