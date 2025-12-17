حزب بارزاني:ارتفاع سقف مطالب حزب طالباني وراء فشل الاجتماع ليوم أمس

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد خليل، الأربعاء، بفشل الاجتماع الذي جمع الحزبين الكرديين في مصيف صلاح الدين يوم أمس الثلاثاء، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللقاءات بين الجانبين ستستمر.وقال خليل في تصريح  صحفي، إن “الاجتماع لم يفضِ إلى أي نتائج ملموسة، بسبب ارتفاع سقف مطالب وفد الاتحاد الوطني الكردستاني التي لا تتناسب مع حجمه الانتخابي”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يأمل التوصل إلى اتفاق مع شريكه الوطني للذهاب إلى بغداد بموقف كردي موحد، إلا أن ذلك لم يتحقق، متهماً الطرف الآخر بمحاولة عرقلة المفاوضات ووضع العراقيل أمامها”.وأشار إلى أنه “يستبعد عقد اجتماع جديد بين الطرفين خلال اليوم الأربعاء”.يذكر أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، أكد أن اجتماع الحزبين لم يخرج بنتائج حاسمة.

