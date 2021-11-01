حزب بارزاني:اسبقية حزبنا “توحيد” البيت الكردي

حزب بارزاني:اسبقية حزبنا “توحيد” البيت الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، ان “مسالة رئاسة الجمهورية ليست بالمواضيع المهمة خلال الفترة الراهنة، فيما كشف عن الامر الاهم لديه.وذكر القيادي في الحزب ماجد شنكالي في حديث صحفي، ان الامر الاهم حاليا هو “تشكيل كتلة كردية واحدة وتحالف كردي موحد، فضلا عن القوانين التي تحافظ على مكتسبات وحقوق الإقليم وتطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز”.وبين ان “مسائلة رئاسة الجمهورية تناقش مع مباحثات تشكيل الحكومة، وطموحنا العودة بتحالف وطني كردستاني وكتلة كردية موحدة من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.وتابع ان “الطرفين سيشكلان نحو 50 مقعدا وهو رقما كبيرا وهنالك تفاهمات كثيرة والزيارات التي ستصل بنا الى الكتلة الموحدة وبالتأكيد كل هذا في وفق المحادثات والحوارات المستمرة”. 

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