حزب بارزاني:استقرار سنجار بخروج الجماعات المسلحة منها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، اليوم السبت (30 آب 2025)، أن الحل الوحيد الذي ينهي مشاكل سنجار يتمثل في تطبيق الاتفاق الأمني المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.وقال حسين في حديث صحفي، إن “الاتفاق يضمن خروج الجماعات المسلحة من قضاء سنجار، وإنهاء حالة الفوضى الأمنية، وعودة الاستقرار الأمني إلى القضاء”.وأضاف أن “الاتفاق الأمني هو الضمانة لعودة النازحين، حيث يعاني القضاء من عدم استقرار أمني وخدمي، وبدون هذا الاستقرار لا يمكن الحديث عن عودة شاملة للنازحين وإنهاء هذا الملف بالكامل”.وتظهر إحصائيات منظمة فرق صنع السلم المجتمعي (CPT) إلى أن الحرب بين تركيا والعمال الكردستاني، أسفرت عن إخلاء 183 قرية في إقليم كردستان بالكامل (107 في دهوك، و65 في أربيل و8 في السليمانية، و3 في سنجار). وتشير الى ان هنالك 602 قرية مهددة بالإخلاء، 

