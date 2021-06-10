حزب بارزاني:استهداف الميليشيات للتواجد الأمريكي جزء من “حملتها الانتخابية”!!

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البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار
وزير النفط يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني
مفوضية الانتخابات:لايحق للمنتسبين في المؤسسات العسكرية والأمنية الترشح للانتخابات إلا بعد الاستقالة أو التقاعد
المطلك:صراع وخلافات بين كتلتي الحلبوسي والخنجر على “الزعامة”
وزارة المالية تنفي تصريح نسب إلى وزيرها حول قيمة سعر صرف الدولار
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البرغوثي:تأجيل الحوار الفلسطيني المصري إلى إشعار آخر
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 250 مليار دولار للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني
البرلمان الإيراني يصوت على اعتبار روحاني “منتهكا للدستور”
إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة الولايات المتحدة للإتفاق النووي
بوتين: لاسلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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البنك المركزي يعلن عن زيادة ضخ كمية المبيعات النقدية بالدولار
وزير النفط يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني
وزارة المالية تنفي تصريح نسب إلى وزيرها حول قيمة سعر صرف الدولار
نائب يستغرب من الطعن الحكومي بفقرة “البترودولار” في قانون الموازنة
نائب:حكومة الكاظمي غير مكترثة لمعاناة الشعب
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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