حزب بارزاني:استهداف الميليشيات للتواجد الأمريكي جزء من “حملتها الانتخابية”!!

حزب بارزاني:استهداف الميليشيات للتواجد الأمريكي جزء من “حملتها الانتخابية”!!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- ربط الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، الاستهدافات الأخيرة للقواعد الأميركية بالإنتخابات المقبلة، فيما توقع مزيداً منها مع اقتراب موعد العملية الانتخابية.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، في حديث صحفي، إن “الاستهدافات الجديدة للقواعد الأميركية في العراق هي جزء من الحملة الانتخابية”، متوقعاً “زيادة هذه الهجمات كلما اقتربت الانتخابات”.وحذر سلام، من أن “هذه الهجمات تضر بعملية تفاوض الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة”، مؤكداً ان “الإقليم ليس بعيداً عن هذه الإستهدافات، فقد تم استهداف مطار أربيل في أكثر من مرة”.وشدد، على ان “الحل لتجنيب الإقليم، هو بالتعاون والتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي لإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، لمنع إطلاق صواريخ الفصائل المسلحة باتجاه أربيل”.وأكد، أنه “ليس أمام الحكومة العراقية سوى القبول بهذا الخيار لأنه أولاً يتعارض مع الدستور، وثانيا يجب حماية الإقليم وجعله آمناً مستقراً ومأوى لجميع المواطنين من مختلف المدن”.

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