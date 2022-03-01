حزب بارزاني:الأبواب ما زالت مغلقة أمام حزب طالباني حول توزيع المناصب ورئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:الأبواب ما زالت مغلقة أمام حزب طالباني حول توزيع المناصب ورئاسة الجمهورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، الثلاثاء، إن الاتحاد الوطني “مصر” على موقفه السابق بشأن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك في أول تعليق للحزب بشأن اجتماع عقد مؤخراً بين مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني.وقال محمد في تصريح صحفي اليوم، “لم تجرِ أي نقاشات بين الحزبين بشأن منصب رئاسة الجمهورية، باستثناء زيارة بافل طالباني للرئيس بارزاني مؤخراً”.وأضاف خلال تعليقه على الاجتماع، “الاتحاد الوطني مصر على موقفه، ونحن قلنا إن هذا الموضوع ينبغي حله على مستوى الأطراف السياسية كافة في الإقليم”.كما شدد محمد على ان “هناك استحقاقات يتعين الأخذ بها بعين الاعتبار، وهذا لا يقتصر على حزب كردستاني معين، على اعتبار ان منصب رئيس الجمهورية استحقاق قومي للكرد، وان هذا المنصب “طابو” لذلك الحزب”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

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