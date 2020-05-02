حزب بارزاني:الأحزاب الشيعية ترفض تخصيص وزارة المالية للكرد

حزب بارزاني:الأحزاب الشيعية ترفض تخصيص وزارة المالية للكرد
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت (02 أيار 2020)، أن القائمة الجديدة التي ظهرت في وسائل الإعلام ليست دقيقة بشكل كامل.وقال سلام في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، تم تسليمه مجموعة من الأسماء وهو من اختارها، والأمر حتى الآن يخضع لمفاوضات الساعات الأخيرة بين الممثلين عن الكتل السياسية والكاظمي”.وأضاف، أن “الأسماء الكردية التي ظهرت في القائمة المُسربة شخصيات محترمة ومهنية، لكن لم يتم اختيارها بشكل رسمي”.وبشأن خلو منصب وزارة المالية أشار سلام إلى أن “الأمر فيه تعقيد، لأن بعض الكتل السياسية الشيعية لا تريد إعطاء الكرد استحقاقهم لهذا المنصب”.ولفت الى أن “هناك مفاوضات حول من يشغل المنصب بعد الاعتراض الكبير على تولي فؤاد حسين، وإن أغلب الاعتراضات هي سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالأمور الفنية والإدارية، فهم لا يريدون شخصيات كردية قوية في بغداد”.وفي وقت سابق، أظهرت وثائق مُسربة، أسماء الوزراء المرشحين في حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، وبينت الوثائق خلو منصب وزير المالية من أي مرشح.

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