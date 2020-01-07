حزب بارزاني:الأحزاب الشيعية جاءت بذيل القوات الأمريكية والشعب سينتقم منهم إذ تعرض بلاده للعقوبات

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الثلاثاء، إن الأحزاب الشيعية جاءت بالأمس القريب بالقوات الأميركية للبلاد واعتبرتها قوات محررة وصديقة، فيما حذر بأن الشعب سيحرق الأخضر واليابس اذا فرضت عليه واشنطن عقوبات اقتصادية.وقال عماد باجلان، في حديث صحفي، إن “الدولة لا يمكن أن تدار بطريقة التناقضات والإملاءات الخارجية، فالأحزاب الشيعية بالأمس القريب هي من جاءت بالقوات الأميركية وكانت تشكل على السنة الذين رفضوا المشاركة بالدستور والعملية السياسية، وتتهمهم بالإرهاب وأنصار النظام السابق، فيما تسمى القوات الأميركية بأنها قوات محررة وصديقة، ما الذي تغير؟”.وأضاف باجلان، أن “الكرد وشعب كردستان أصدقاء لإيران وأميركا، وأي قرارات متهورة وتحمل إملاءات خارجية لا نتحملها”، مشيراً إلى أن “الشعب العراقي سيحرق الاخضر واليابس إذا فرضت عليه عقوبات اقتصادية، وعلى ساسة المكون الشيعي أن يدركوا أن مثل هكذا قرارات مصيرية لاتتخذ بمفردها إرضاءً للدول الأخرى، وأن مناطقهم ستكون هي المتضرر الأول”.وتابع، أن “إقليم كردستان جزء من العراق وسيتضرر بما يقع على هذا البلد، وعلى الأغلبية أن يجنبوا العراق الكوارث والمجاعة فهم كانوا يعيبون على صدام حسين بأنه أدخل العراق بالحروب والصراعات وها هم يعيدون نفس المشهد في قضية نحن لسنا طرفا فيها”.وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن “قضية استمرار التعامل مع الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا سيتم تحديده مستقبلا، وأن أميركا لها فضلا كبيرا على العراق فهي من أسقطت نظام صدام حسين الذي كان جاثما على صدور الشعب العراقي لسنوات طويلة، وساعدتنا في الحرب على داعش”.