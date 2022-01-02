حزب بارزاني:الأسبوع الحالي سيكون حاسما للتحالفات السياسية

حزب بارزاني:الأسبوع الحالي سيكون حاسما للتحالفات السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن موقفه من  مفاوضات تشكيل  الحكومة.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح  صحفي، إن “اتفاق اللاعب الأكبر في العملية السياسية هو المكون الشيعي باعتبار الكتلة الأكبر لايمكن أن تتشكل إلا باتفاقهم”.وأضاف أن “الأسبوع الحالي سيكون حاسما بالنسبة للمكونات الثلاث، من آجل حسم المناصب المخصصة لهم، وبالنسبة لرئاسة الجمهورية فالاتفاق مع الاتحاد الوطني هو عدم تكرار ما جرى بالدورة السابقة والذهاب بمرشح واحد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *