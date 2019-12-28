حزب بارزاني:الإبقاء على عبد المهدي خلال الفترة المؤقتة متروك للأحزاب الشيعية

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، السبت (28 كانون الأول 2019)، أن الكرد كان موقفهم ثابتاً منذ البداية في دعم الإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حتى النهاية.

وقال سلام في حديث صحفي،إن “دعمنا لعبد المهدي كان صريحا، وذلك لعدم جر البلاد إلى أزمة سياسية تضر بالسلم الأهلي والاجتماعي ولكنه قدم استقالته وأصبح من الماضي وعلى الكتل ان تختار مرشحا جديداً يخرج بالبلد من الأزمة الحالية”،

وأضاف أن “الحديث عن الإبقاء على عادل عبد المهدي خلال الفترة المؤقتة ليس شأننا فنحن قد دعمناه للبقاء ولكنه قدم الاستقالة والاختيار الجديد على الكتل الشيعية وهي التي تفشل حتى اللحظة باختيار مرشح يتوافق مع ساحات التظاهر ويحظى بدعم شعبي”،