حزب بارزاني:الإطاريين أكثر مرونة من الصدر في الاستجابة للحوار

حزب بارزاني:الإطاريين أكثر مرونة من الصدر في الاستجابة للحوار
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاربعاء، موقف التيار الصدري تجاه دعوات الحوار السياسي بالضبابي والمبهم، مبينا ان الاطار أكثر وضوحا تجاه الحوار.وقال المندلاوي في حوار متلفز ، ان “رئيس الحزب مسعود بارزاني دعا الكتل الى حوار مفتوح في اربيل الا ان موقف التيار الصدري من الحوار ضبابي على عكس بقية الأطراف “.واضاف ان ” تظاهرات التيار كانت نتيجة حتمية وحذرنا منها سابقا وان النفس التصعيدي في طرح زعيم التيار مقتدى الصدر مؤخرا يشعرنا بالقلق”.واشار الى ان ” الدستور العراقي واحد من افضل الدساتير في العالم وهناك أخطاء في تطبيق الدستور وليس في الدستور نفسه”، مبينا ان “دعوات تغييره غير صحيحة وان العراق غير مقتصر على طرف معين”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *