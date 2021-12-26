حزب طالباني:برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الاحد، ان مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح. مبينا في حديث صحفي، ان “الاتحاد يجد ان منصب رئاسة الجمهورية من استحقاقاته التاريخية والسياسية وهذا الملف متفق عليه مع الحزب الديمقراطي والكتل الكردية الأخرى”. وليس هنالك أي قرار نهائي على شخص موحد وان التصريحات الرسمية للاتحاد تؤكد ان صالح هو الاوفر حظا”.حديث ميرزا يقابله فيتو الكتل الشيعية التي اصرت على عدم تولي برهم صالح لرئاسة الاتحاد، حيث اكدت مصادر مطلعة ان”كتل الاطار التنسيقي لا ترغب في تولي صالح رئاسة الجمهورية مرة اخرى.

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