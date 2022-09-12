حزب بارزاني:الإطار من يمتلك قرار حل البرلمان

حزب بارزاني:الإطار من يمتلك قرار حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الاثنين، امتلاك الإطار التنسيقي والمتحالفين معه الاغلبية النيابية، مبينا ان تحالف السيادة والديمقراطي لا يمتلكان القدرة على حل البرلمان.وقال الدوبرداني في حوار متلفز تاب، إن “أغلبية مجلس النواب أصبحت للإطار ومن القوى المتحالفة معه وان  الديمقراطي والسيادة لا يمتلكان العدد الكافي لحل البرلمان”.واضاف “اننا نسعى لأن يكون الديمقراطي بيضة القبان لإيجاد تقارب بين الإطار والتيار وان الديمقراطي مستمر بمفاوضاته مع القوى السياسية في بغداد”. وأشار الدوبرداني الى ان “وفدا من الديمقراطي يتألف من فؤاد حسين وبنكين ريكاني وشاخوان عبد الله لطلب ضمانات لقبول نتائج الانتخابات المقبلة”. 

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