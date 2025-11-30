حزب بارزاني:الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في شهر نيسان المقبل

حزب بارزاني:الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في شهر نيسان المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل، الأحد، أن يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة نحو أربعة إلى خمسة أشهر، في ظل غياب وضوح الرؤية لدى مختلف المكونات بشأن مرشحي الرئاسات الثلاث.وقال خليل في تصريح  صحفي ، إن ” جميع المكونات الرئيسية ما تزال تفتقر حتى الآن إلى رؤية واضحة حول اختيار مرشحيها لرئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء، الأمر الذي سينعكس سلباً على سرعة حسم تسمية تلك المناصب” . وأضاف أن “تشكيل الحكومة بشكل فعلي سيحتاج على الأرجح مدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر” ، مشيرا الى أنه ” لا توجد حتى اللحظة بوادر جدية لانطلاق مفاوضات رسمية بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين القوى السياسية للمكونات الأخرى من جهة أخرى ، ونتوقع ان  يبدأ الحراك السياسي الرسمي خلال الأسبوع المقبل، وسيستمر إلى وقت غير محدد تبعاً لمدى تقارب وجهات النظر بين الأطراف الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة” .يذكر ان  المعطيات السياسية تشير الى  أن مسار اختيار الرئاسات الثلاث في هذه الدورة قد يكون أسرع وأكثر سلاسة مقارنة بالدورات السابقة، نتيجة تراجع حجم التدخلات الخارجية المباشرة في اختيار مرشحي المناصب العليا.

