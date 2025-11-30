حزب بارزاني:الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في شهر نيسان المقبل

آخر تحديث:
- سياسية
نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
تحالف العزم:رئيس البرلمان المقبل من قادة الخط الأول للمكون السني
مصدر سياسي:الزعامة الإطارية ما زالت تتحرك في الظلام الإيراني
مصدر إطاري:يوم غد تضع الزعامة الإطارية “اللمسات” الأخيرة لرئيس الحكومة المقبلة
العراق في ذيل قائمة الدول الأكثر اجتهاداً بالعمل لعام 2025
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
اليوم.. مواجهة المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره الإيراني
فوز منتخب العراق للناشئين على نظيره البوتاني
العراق يتأهل للمربع الذهبي في بطولة العالم للكيك بوكسنغ
الفيفا:المنتخب العراقي ضمن الوعاء الرابع للقرعة النهائية الخاصة بكأس العالم 2026
وزارة الشباب والرياضة تبحث مع مؤسسة ريال مدريد تطوير المواهب العراقية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العيداني يطمح أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة حتى ولا دينار يبقى في الخزينة
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
