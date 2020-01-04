حزب بارزاني:الإقليم ليس جزءاً من صراع النفوذ في بغداد

حزب بارزاني:الإقليم ليس جزءاً من صراع النفوذ في بغداد
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 بغداد/شبكة  أخبار العراق- كشف الثقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت (04 كانون الثاني 2020)، عن موقف إقليم كردستان من الاحداث التي تشهدها المنطقة، عقب اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “الأحداث الأخيرة التي جرت في بغداد هي صراع نفوذ، ولا يمكن للإقليم أن يكون جزءاً منه”، مشيراً الى أن “إقليم كردستان، مهما جرى، سيحافظ على التوازن وعدم الانجرار وراء سياسة المحاور في المنطقة، والتي ستكون لها تبعات سياسية وأمنية واقتصادية على العراق”.وأضاف، أن “القيادات الشيعية لطالما حذرناها من مخاطر الانجرار وراء الحرب بالنيابة، أو سياسة المحاور، ولكن لم يستمعوا لنصائحنا وتحذيراتنا، وبالتالي فأن الإقليم سيبقى بعيداً عن صراع النفوذ، فنحن أصدقاء الجميع ولا يمكن لنا المشاركة مع طرفٍ ضد طرف آخر إطلاقاً حفاظاً على أمن الإقليم”.

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