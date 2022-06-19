حزب بارزاني:الإنسحاب الصدري “جمد” العملية السياسية

حزب بارزاني:الإنسحاب الصدري “جمد” العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الأحد، أن إنسحاب الصدر أدى الى تجميد العملية السياسية.وقال باجلان في تصريح  صحفي، إن “رسم الخارطة الجديدة للعملية السياسية لايمكن التنبؤ بها بسبب انسحاب الصدر من المشهد والذي أدى إلى تجميد العملية السياسية”.وأضاف أن “هناك تصارع بين القوى السياسية فلا يوجد تشكيل للحكومة في الوقت الحالي ولا حل للبرلمان أو انتخابات جديدة حيث سيبقى هذا الوضع إلى أجل غير مسمى”.

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