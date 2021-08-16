حزب بارزاني:الانتخابات لن تغير من الوضع العراقي السيء

حزب بارزاني:الانتخابات لن تغير من الوضع العراقي السيء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الاثنين، أن مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب والقوى السياسية لن تغير الواقع والأوضاع الحالية.وقال شعبان  في حديث صحفي، إن “الانتخابات المقبلة هي الخيار الذي اختاره الشعب ليغير واقعه المرير، ولايمكن التعويل على المقاطعة والتأجيل إطلاقا، فالمشاركة الفاعلة هي الخيار الأمثل”.وأضاف أن “تأجيل الانتخابات يعد ضربة لإرادة الشعب، الذي يعتبر هذه الانتخابات بمثابة الحل الأخير للتخلص من الأزمات التي يعاني منهاعلى مختلف الأصعدة”.وترفض قوى سياسية واجتماعية من مكونات مختلفة تأجيل الانتخابات، وتطالب بإقامتها بموعدها المقرر في 10 من تشرين الأول من العام الحالي.

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