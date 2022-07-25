حزب بارزاني:البرلمان من يحسم رئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:البرلمان من يحسم رئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي، الاثنين، ان المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية قد تصل الى طريق مسدود، مجددا إصرار الحزب على مرشحه.وقال اللهيبي في حوار متلفز، إن “الحزب مستمر في المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومع ذلك نحن مصرون على استحقاقنا الانتخابي، وذلك لأن الديمقراطي أكبر كتلة في الكتل الكردستانية”.وأضاف، أنه “من الممكن أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالنتيجة نذهب إلى مرحلة التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان ومن يفوز في التصويت يتسنم المنصب وندعمه بشكل كبير، وهذه هي الآلية الديمقراطية”.وأشار اللهيبي إلى أن “تأخير تشكيل الحكومة ليست له علاقة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنها أمر محسوم سواء لـ(البارتي) أو (اليكتي) أو أي شخصية كردية أخرى، ولكن الأمر يجب أن يحسم داخل الإطار التنسيقي بتسمية رئيس وزراء”. 

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