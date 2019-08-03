حزب بارزاني:التعداد السكاني سيعيد مناطق الأكراد لكردستان وبعدها نعلن الاستقلال!

حزب بارزاني:التعداد السكاني سيعيد مناطق الأكراد لكردستان وبعدها نعلن الاستقلال!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، السبت، 03 آب، 2019، إن التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها سيحدد بقائها مع اقليم كردستان او بغداد.وذكر باجلان في حديث  صحفي، أن “60 ألف مواطن عربي دخل الى كركوك بعد احداث 16 تشرين الاول عام 2017 والمادة 140 مادة دستورية ويجب تطبيقها حرفيا”، مشيرا الى أن “النظام السابق استقطع 4 اقضية من كركوك بهدف تقليل نسبة الكرد وهي كفري وكلار وجمجمال وطوز خورماتو وربطها بمحافظات أخرى لتقليل حجم الكرد”.وأضاف، أنه “بعد 2003 لم يحصل اي تغيير ديموغرافي كردي في كركوك كما تتحدث بذلك الاحزاب العربية والتركمانية، وما جرى هو عودة للعوائل الكردية التي هجرها نظام صدام حسين وهؤلاء عادوا مجددا الى مناطق سكناهم”.وتابع، أنه “حسب المعلومات فأنه لايوجد طلب لتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها أو اقليم كردستان لان التعداد هو مقدمة لاجراء الاستفتاء في تلك المناطق ومعرفة ما اذا كانت تريد الانضمام للاقليم او البقاء مع الحكومة الاتحادية وهذا ماتنص عليه المادة 140”.

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