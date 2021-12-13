حزب بارزاني:التيار الصدري الأقرب للكرد في تشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني:التيار الصدري الأقرب للكرد في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري،الاثنين، مباحثات مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.وعقد الاجتماع في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعاصمة بغداد.وبحسب بيان عن الهيئة السياسية للتيار الصدري، أكد العذاري على أهمية تغيير المسار الذي سارت عليه العملية السياسية ومغادرة لغة المحاصصة وتوزيع المناصب والثروات بين الكتل التي أدت إلى وصول البلد إلى حافة الهاوية.واستعرض الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالتفاهمات الثنائية سعيًا لتشكيل حكومة وطنية تلبي تطلعات الجماهير في مرحلة جديدة تنقذ البلد وتحافظ على سيادته وتضمن هيبته واستقلاله، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تم التطرق لها خلال اللقاء.وجدد العذاري موقف الكتلة الصدرية من تشكيل حكومة أغلبية وطنية قوية بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية ، مشددًا على ضرورة بناء تفاهمات صلبة تستند على أسس الوحدة والأخوة والمصير المشترك بين جميع قوميات وأطياف أبناء الشعب العراقي، بحسب البيان.من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري “أن أبناء التيار الصدري هم  أقرب الجهات التي يرغب الكرد بالتفاهم معهم حول تشكيل الحكومة المقبلة”.

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