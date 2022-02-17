حزب بارزاني:التيار الصدري وتحالف السيادة سيصوت لمرشحنا “البارزاني” لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:التيار الصدري وتحالف السيادة سيصوت لمرشحنا “البارزاني” لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الخميس، أن مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد البارزاني ويتمتع بكافة وسائل الدعم.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “خيار المرشح التوافقي بين الحزبين الكرديين غير مطروح إطلاقا، ومرشحنا يحظى بالدعم الكامل من قبل قيادة الحزب وأطراف التحالف الثلاثي”.وأضاف أن “التحالف الثلاثي أبدى دعمه لترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو لديه مقبولية نيابية للحصول على المنصب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *