حزب بارزاني:الحشد الشعبي يدعم حزب الـpkk الإرهابي

حزب بارزاني:الحشد الشعبي يدعم حزب الـpkk الإرهابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، السبت، أن وجود حزب العمال الكردستاني يعطي حجة لتركيا لشن العمليات العسكرية في اراضي الاقليم، متهما جهات “مقربة من الحكومة في بغداد بدعمهم”.وقال ممو زيني في حديث  صحفي، إن “حزب العمال يقوم بممارسات غير قانونية ووجوده يعطي حجة لتركيا للقيام بعمليات عسكرية واذا كانوا فعلا اصحاب قضية فعليهم القيام بالمقاومة داخل الأراضي التركية”.وأضاف أن “حزب العمال يقوم بممارسات غير قانونية ويستهدف قوات البيشمركة في مرات عديدة، والحشد الشعبي يدعم عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي، ووجودهم داخل الاقليم غير مقبول وغير مبرر”.وتشير تقارير ومعلومات الى ان تركيا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع القوات العراقية من بغداد واربيل لمقاتلة حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق العراقية الشمالية، فيما تشير التقارير الى ان بغداد ستوافق على العملية العسكرية وتشارك بها لأنها مرتبطة بتنظيف مسار طريق التنمية من المسلحين.

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