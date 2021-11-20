حزب بارزاني:الحكومة القوية هي من تحل ميليشيا الحشد الشعبي

حزب بارزاني:الحكومة القوية هي من تحل ميليشيا الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي،السبت، على دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر و مبادرته بحل الفصائل المسلحة.وذكر شنكالي في حديث صحفي:أن “الفصائل المسلحة لن تقبل بهذه المبادرة وبتسيلم سلاحها او حل نفسها”. وبين أن “رفضها للدعوة بسبب فقدان وجودها وقد تكون نهايتها لعدم امتلاكها حضورا شعبيا”. واشار الى أن ” السيد الصدر يمتلك شارعا وحضورا جماهيريا كبيرا بينما تعتمد الفصائل على قوة سلاحها وهذا واضح من خلال اعتماد الفصائل على قوتها في تثبيت وجودها”. واكد أن “هذه الفصائل لن تقبل باي شكل من الاشكال ان تحل نفسها الا في حالة وجود حكومة قوية تكون وحدها قادرة على حلها”.وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد اكد، الخميس الماضي ، ضرورة تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، فيما دعا لحل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للحشد الشعبي. 

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