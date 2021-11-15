حزب بارزاني:الحكومة المقبلة لن تكون توافقية

حزب بارزاني:الحكومة المقبلة لن تكون توافقية
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 اربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن أسماء الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة، في وقت علق الاطار التنسيقي (الذي يضم القوى السياسية الشيعية) على امكانية منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي.وقال عضو الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في ديث صحفي، إن “جميع الكتل السياسية تنتظر إعلان النتائج النهاية ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية، وبناء على ذلك تبدأ المفاوضات المكثفة لتشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف شنكالي، أن “الحكومة المقبلة لن تكون توافقية كالسابق، إنما ستشكل بمشاركة الكثير من الكتل السياسية وتكون توافقية بثوب الأغلبية السياسية”.وتابع شنكالي، أن “الحكومة من المتوقع إن تشكل في مطلع العام المقبل، ستكون بمشاركة الكتل حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والتقدم والتيار الصدري وجزء من الاطار التنسيقي، وقد تنضم كتل سياسية أخرى في الفترة المقبلة للمشاركة بتشكيل الحكومة”.

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