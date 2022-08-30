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أتباع الصدر: مقتدى خائن لايستحق السير خلفه
العامري للصدر:شكرأ لانسحاب أتباعك من المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة التوافقية
حزب بارزاني:الحوار بين التيار والإطار سينهي الأزمة
مبروك للإطار والميليشيات على تشكيل حكومتهم التوافقية بعد الانسحاب الصدري
مصدر سياسي:بلاسخارت تجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين من أجل هدنة
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وزير الموارد المائية:الحشد الشعبي يقطع مياه الشرب عن أهالي البصرة من أجل مشروع تجاري
ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي
النجار:استحالة أن يكون استثماراً في العراق بوجود مافيا الفساد المتنفذة
الجيل الجديد يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم في بغداد للقضاء على ظاهرة الفضائيين
نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا
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