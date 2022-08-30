حزب بارزاني:الحوار بين التيار والإطار سينهي الأزمة

حزب بارزاني:الحوار بين التيار والإطار سينهي الأزمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، أن المبادرة السياسية الكردية ستستمر رغم تصاعد التطورات السياسية والامنية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وقال سلام في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني سيستمرون بطرح المبادرات السياسية في سبيل الخروج من الأزمة الحالية التي ستكون عواقبها وخيمة”.وأضاف أن “المبادرة التي طرحها زعيم الحزب الديمقراطي لم تلغ، ولكن نحن ننتظر ترتيب الأوراق، لآن المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد تتطلب المزيد من الحكمة والحوار”.وأشار سلام إلى أن “حرب بين أي مكون سواء كانت شيعية أو سنية فأن إقليم كردستان سيتضرر منها بشكل كبير”.وتشهد العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات لأنصار التيار الصدري الذين اقتحموا المنطقة الخضراء والقصر الحكومي، فيما تشهد مدن البلاد حظرا للتجول فرضته القوات الأمنية التي دخلت الإنذار ج.وبعد كلمة الصدر بالانسحاب عاد الهدوء مجدداً.

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