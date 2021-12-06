حزب بارزاني:الخلافات السياسية وراء عودة النشاط الداعشي

حزب بارزاني:الخلافات السياسية وراء عودة النشاط الداعشي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، ان “التداعيات السياسية في البلاد سمحت بعودة هجمات عصابات داعش الإرهابية الأخيرة”.وذكر شنكالي في بيان: ان “وجود تداعيات سياسية بهذا الشأن من ناحية الاعتراضات على نتائج الانتخابات والخلافات السياسية بهذا الوقت تحديدا، فتحاول عصابات داعش الإرهابية ابراز وجودها بهذا الوقت تحديدا”.وبين ان “من المفترض ان لا تأخذ الاتفاقات الأمنية بين القطعات الاتحادية وقوات البيشمركة بعدا سياسيا ويجب ان يكون هنالك انتشارا امنيا اكبر خصوصا وان قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الأمنية بحسب الدستور”.وأضاف ان “الزعزعة الأمنية الحالية تأخذ بعدا سياسيا، فاذا ما وجدنا اتفاقا سياسيا اصبح اخر عسكريا موازيا له، وان خلاف القرار السياسي يحول دون تطبيق أي اتفاق عسكري على ارض الواقع ويكون ضحيته المدنيين القوات الأمنية من خلا نصب الكمائن”.وذكر ان “القرى التي شهدت هجوما من قبل عصابات داعش الإرهابية واقعة في الفراغ الموجود بين القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة”، لافتا الى ان “الهجوم يكون لاسباب غياب التنسيق بين الطرفين وعدم السماح لاي جهة بالوصول الى هذه القرى وجعلها ساحة لهجمات عصابات داعش الإرهابية. 

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