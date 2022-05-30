حزب بارزاني:الخلافات الكردية ما زالت قائمة

حزب بارزاني:الخلافات الكردية ما زالت قائمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قلل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، الاثنين، من نتائج اجتماع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، مؤكدا انه من السابق لأوانه الحديث عن ثمار زيارة بارزاني الى السليمانية.وقال محمد في حوار متلفز ، إنه “من السابق لآوانه الحديث عن ثمار زيارة بارزاني الى السليمانية وانه يجب توحيد الصفوف في الإقليم بشكل سريع “.واضاف ان “الاجتماع توصل الى اتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث الانتخابات القادم الا ان الأحزاب الكردية ما زالت مصرة على الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية”.وأشار محمد الى ان “رئيس الإقليم لم يقدم مبادرة لحل الخلافات الكردية بل قدم طلبا وان اجتماعات الأحزاب الكردية لم تتطرق الى ازمة رئاسة الجمهورية وان الإقليم يواجه تحديات امنية وسياسية اهم من رئاسة الجمهورية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *