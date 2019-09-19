حزب بارزاني:الخلافات بين بغداد وأربيل في طريقها للحل

حزب بارزاني:الخلافات بين بغداد وأربيل في طريقها للحل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الخميس، عن وجود مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات وقضايا عالقة منذ عام 2004، مؤكدا أن الأمور تتجه نحو الحلحلة.وقال النائب عن الحزب ديار برواري في تصريح  صحفي، إن “اقليم كردستان يبحث مع بغداد امكانية حل جميع الخلافات وتذويب الملفات وتحويلها الى برنامج عملي يخدم الطرفين”، مؤكدا أن “البوادر بين الطرفين تتجه نحو حلحلة حسم ملفات لم تحسم  منذ عام ٢٠٠٤ و٢٠٠٧”.وأضاف برواري، أن “الوفد الذي شكل بين الطرفين وفد فني قادر على حسم الملفات بأسرع وقت ممكن”.ولفت إلى أن “الأيام القادمة ستشهد زيارات متبادلة بين الطرفين لإزالة جميع العقبات التي تقف عائق أمام حل المسائل الخلافية”.

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