حزب بارزاني:الخلاف ما زال قائما بشأن حصتنا في الموازنة

حزب بارزاني:الخلاف ما زال قائما بشأن حصتنا في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، الثلاثاء، أنه لا يوجد حتى الآن اي اتفاق مع إقليم كردستان بخصوص حصته من الموازنة.وقال طاهر في تصريح  صحفي، إنه “حتى الآن مايزال الخلاف قائما حول المادة 11 من قانون الموازنة وهنالك خلاف آخر حول تسوية الأمور المالية، والكتل السياسية لم ترد على طلب الإقليم بعد”.وتوقع طاهر، أن “يتم التوصل لاتفاق يرضى الطرفين خلال اليومين المقبلين قبل عرض الموازنة على التصويت يوم الاثنين المقبل، لاسيما في ظل وجود لدى رئاسة مجلس النواب بعدم تمرير الموازنة بالأغلبية”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الاثنين، بادراج الموازنة على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل من اجل التصويت عليها.

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