حزب بارزاني:الخلاف ما زال مستمر مع حزب طالباني بشأن نظام الكوتا

حزب بارزاني:الخلاف ما زال مستمر مع حزب طالباني بشأن نظام الكوتا
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني هو بسبب عدم الاتفاق على انتخابات برلمان كردستان.وقال كريم في حديث صحفي، إن “نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين هي عدم الاتفاق على نظام الكوتا الخاص بالأقليات، حيث يطلب الاتحاد الوطني بتوزيع مقاعد الكوتا على محافظات الإقليم”.وأضاف أن “انتشار الأقليات من المسيحيين والتركمان هو في محافظات دهوك وأربيل وأعدادهم نادرة في السليمانية وحلبجة، ومع ذلك فأن مقترحا من الأمم المتحدة بتخصيص مقعدين للكوتا في السليمانية، ومع ذلك الاتحاد الوطني مازال معترضا”.وأشار إلى أن “الاتحاد الوطني غير مستعد للانتخابات ويطلب التأجيل أكثر من مرة ولكن الحزب الديمقراطي على إجراء الانتخابات هذه المرة في موعدها المحدد التي حدده رئيس إقليم كردستان”.وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات.

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