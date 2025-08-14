حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني” سياسية”

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، الخميس، أن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني (اليكيتي)، سياسية وليست شخصية، داعياً إلى ضرورة حلها بشكل عاجل لتسهيل تشكيل حكومة إقليم كردستان قبل الانتخابات النيابية العامة.وقال شنكالي في تصريح  صحفي، إن “التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول توزيع المناصب أصبح ضرورة ملحة، لأن استمرار الخلافات لن يصب في مصلحة أي طرف، ولا مصلحة الإقليم أو بغداد”.وأضاف أن “الكرد لديهم استحقاقات سياسية في الانتخابات المقبلة، وقد تتأثر هذه الاستحقاقات إذا استمرت الخلافات بين الحزبين دون حل”، مؤكداً أن الوقت يداهم الجميع ويستلزم تحركاً جاداً لتوحيد الموقف الكردي.يذكر أن المستشار السياسي لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون فائق، كان قد أعلن سابقاً انفتاح حزبه على الحوار مع جميع الأطراف السياسية، مؤكداً أن حزبه لا يضع خطوطاً حمراء في المفاوضات حتى مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

