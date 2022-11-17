حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني وصل الى القطيعة

حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني وصل الى القطيعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس، عن رفض حزبه الانجرار وراء الخطاب المتشنج من نظيره الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال عمر،في حديث صحفي: إن “الاتحاد الوطني هو من يصعد المواقف ضدنا، وهو من يدلي أعضائه بتصريحات متشنجة هدفها تأجيج الوضع، ونحن نرفض الانجرار لهذا الوضع”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي مع وحدة الأطراف الكردية، وكل الاتهامات التي تكال ضدنا غير منطقية”، مشيرا الى أن “الاتحاد الوطني يريد الاستحواذ على المناصب متجاوزا على الديمقراطية وعدد المقاعد البرلمانية”.ويذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني تمكن من حصد 33 مقعدا محتلا بذلك المرتبة الرابعة على صعيد تسلسل القوى البرلمانية العراقية الأكبر، والذي حل بعد الكتلة الصدرية وتحالف تقدم وائتلاف دولة القانون، بعد أن كان يملك سابقا 25 مقعدا.اما الاتحاد الوطني الكردستاني فحصل على 17 مقعدا ليحتل المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي في تسلسل القوى البرلمانية الكردية.

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