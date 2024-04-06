حزب بارزاني:السوداني خنع لمطالبنا

حزب بارزاني:السوداني خنع لمطالبنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، عن أبرز الملفات التي سيبحثها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أثناء زيارته المرتقبة إلى بغداد مساء اليوم، فيما اشار الى أن ابرزها سيكون ملف انهاء ازمة رواتب الاقليم وفق مطالب حكومتنا .وقال حسن في حديث صحفي، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سيبحث خلال زيارته الى بغداد مساء اليوم الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقيةوفق طلب حكومة الإقليم وليس وفقا لقرار المحكمة الاتحادية “.وأضاف، أنه “سيتم البحث ايضا عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير لصالح الإقليم ، وإيجاد مخرج لإعادة التصدير والاتفاق مع الشركات الأجنبية والجانب التركي”.وأشار إلى أنه “سيتم بحث قضية العلاقات الإقليمية والدولية للعراق وسيحضر اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وقضية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن”.

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