حزب بارزاني:السوداني سيزور أربيل قريباً لوضع ” اللمسات” الأخيرة على قانون النفط والغاز

حزب بارزاني:السوداني سيزور أربيل قريباً لوضع ” اللمسات” الأخيرة على قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان قد تكون نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.وقال كريم في حديث صحفي، إن “90% من المباحثات التي سيناقشها اجتماع السوداني مع المسؤولين في الإقليم تتضمن وضع اللمسات الأخيرة لقانون النفط والغاز”.وأضاف أن “الاتفاق الذي حصل بين بغداد وأربيل أثناء زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى العاصمة، كان وقتياً، وبالتالي فهناك تفاهم كبير لإقرار قانون النفط والغاز الذي من المفترض أن يعرض على البرلمان للتصويت الشهر المقبل”.وفي وقت سابق أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ، أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طلب الوساطة من رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني لحل الخلافات بين الحزبين الكرديين.وقال الشيخ ، إن “الاتحاد الوطني يرحب بالحوار والوساطة من أي جهة كانت وعلى رأسها الحكومة الاتحادية، وكنا ولا زلنا مع الحوار لإنهاء المشاكل والخلافات داخل البيت الكردي”.

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