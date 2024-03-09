حزب بارزاني:السوداني يسعى لبناء دولة المؤسسات

حزب بارزاني:السوداني يسعى لبناء دولة المؤسسات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اشاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، السبت، بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانهاء المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل، واصفاً اياها بـ “الجيدة”.وقال عبد الكريم في حديث صحفي، إن “خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جيدة وهو يريد بناء دولة مؤسسات، ولكن هنالك جهات تحاول وضع العراقيل أمامه لمنعه من التقدم وتحقيق الاستقرار”.واوضح، أنه “هناك استقرارا أمنيا يشار له، فضلا عن خطوات جيدة لمعالجة الخلافات بين بغداد وأربيل”، لافتاً الى أنه “هنالك من يحاول عرقلة هذه الخطوات خشية على مصالحه الخاصة، ولكن رئيس مجلس الوزراء من وجهة نظر كردية فهو يسير بخطى ثابتة ورصينة”.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي، إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.وأضاف أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”، مبيناً أن “التفاهمات بين بغداد وأربيل “تؤكد مضي” الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز”.

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