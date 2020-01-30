حزب بارزاني:السياسيين الشيعة دمروا العراق

حزب بارزاني:السياسيين الشيعة دمروا العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الخميس، على تصريح لقيادي في ائتلاف دولة القانون تحدث فيه عن وجود ضباط مخابرات من إسرائيل داخل اقليم كردستان بهدف تأجيج الوضع في بغداد ومحافظات الجنوب، فيما أشار الى أن “البرلمانيين الشيعة” هم من الذين يزورون اسرائيل بـ”السر”.وقال باجلان في حديث صحفي، إن “السياسيين الشيعة دمروا مدنهم والعراق بصورة عامة، وبالتالي يحاولون إثارة البلبلة والمشاكل ضد إقليم كردستان”.وأضاف، أن “من يتهم إقليم كردستان بانهم عبيد لدى مخابرات دول الجوار، يكنون العداء لقيادة الإقليم عندما يرونها تتصرف بحكمة أمام الأزمات”.وأشار باجلان، الى أن “البرلمانيين الشيعة هم الذين يزورون إسرائيل بالسر، ويقومون باتهام الكرد بما هم يفعلونه”، مبينا أن “القاصي والداني اصبح يعلم أن تلك الأحزاب دمرت العراق، ولن يتمكنوا من الإساءة لإقليم كردستان مهما فعلوا وسيبقى الإقليم العامل الإيجابي في حل مشاكل العراق ولا داعي لهذه المزايدات الرخيصة”.وكان عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، أكد، الاربعاء 29-1-2020، وجود ضباط في جهاز المخابرات الاسرائيلي في اقليم كردستان، لتحقيق هدف خطير للغاية حسب قوله.وقال الصيهود في حديث صحفي: “لا شك ان اقليم كردستان وبسبب السياسة التوسعية العدائية للأسرة الحاكمة في الإقليم، أصبح ملاذاً آمناً للبعثيين والمطلوبين للقضاء العراقي وللمتآمرين على العراق والعملية السياسية”.وأضاف: “مثل ما هو معروف للعيان أيضا، ان هناك ضباط لمخابرات الكيان الصهيوني موجودين في الإقليم، فضلاً عن ذلك ان كل الأموال التي تأتي من الخارج تصل الإقليم ومن هناك تضخ للتآمر”.وتساءل الصيهود قائلاً: “لماذا تحتضن الاسرة الحاكمة في الاقليم هذه الشخصيات وتوفر وتسهل لهم كل احتياجاتهم؟”، مؤكداً أن “الهدف هو التآمر على العراق وادخال البلاد في فوضى ينتج عنها إضعاف العراق، لكي تحقق الأسرة الحاكمة في الإقليم أهدافها التوسعية وأطماعها في ثروات العراق بعد ان سرق نفط الإقليم” حسب قوله.

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