حزب بارزاني:الصدر والحلبوسي والخنجر وافقوا على تمرير مرشحنا(البارزاني) لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:الصدر والحلبوسي والخنجر وافقوا على تمرير مرشحنا(البارزاني) لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الحكومي للتحالف الثلاثي، فيما جدد تمسكه بترشيح ريبر أحمد خالد البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن “مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد خالد البارزاني، هو مرشح التحالف الثلاثي”.وأضاف، أن “التحالف سيعمل على تحقيق نصاب الجلسة المطلوب لـ 220 نائبا لتمرير مرشح رئيس الجمهورية، والمضي مع مرشح الكتلة الصدرية والتحالف الثلاثي”.وأشار الى أن “التحالف الثلاثي متماسك ومتين وقوي، وسيعمل على ضم كتل اخرى لتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية، لأن الوضع السياسي والاقتصادي في العراق لا يتحمل عرقلة بتشكيل الحكومة”.وتابع أن “التحالف الثلاثي لديه برنامج حكومي موحد وسيقدم الى رئيس الوزراء المنتخب بعد تشكيل الحكومة”، مبينا أن “خطوات البرنامج الحكومي هي الاصلاح والبناء ومحاربة الفساد”.

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