حزب بارزاني:العبادي رفض التدخل الفرنسي لحل الأزمة بين بغداد وأربيل

حزب بارزاني:العبادي رفض التدخل الفرنسي لحل الأزمة بين بغداد وأربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن حراك تقوده فرنسا من اجل “كسر الحصار” عن إقليم كردستان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي “رفض” الاستجابة لتدخلات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة لحلحلة الأزمة بين بغداد واربيل.وقالت النائبة عن الحزب نجيبة نجيب في تصريح  صحفي لها اليوم، إن “الرئيس الفرنسي تدخل في وقت سابق لحل الأزمة الراهنة بين بغداد واربيل وضرورة بدء الحوار بين الجانبين”، مشيرة إلى أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي مايزال متشبثا بمواقفه ويتعامل على أنه الطرف المنتصر”.وأضافت نجيب، أن “زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى اربيل هي بمثابة كسر الحصار على كردستان والتأكيد على ضرورة تطبيق الدستور”،  مشيرة إلى أن “العلاقات بين فرنسا تاريخية ومواقفها معروفة”. 

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